(Di mercoledì 29 marzo 2023) Una goleada contro il modestoe un traguardoto anche per Leo: 7 - 0 il risultato finale con una tripletta del fuoriclasse del Psg (e sette volte vincitore del Pallone d'Oro) che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L’Argentina esagera: 7-0 a Curaçao. E Messi supera quota 100: L’Argentina esagera: 7-0 a Curaçao. E Messi supera qu… - mauripis : @lucacohen Quando si esagera a fare gli stronzi come il portiere dell'Argentina poi si arriva a questo -

Una goleada contro il modesto Curaçao e un traguardo superato anche per Leo Messi: 7 - 0 il risultato finale con una tripletta del fuoriclasse del Psg (e sette volte vincitore del Pallone d'Oro) che ...Lionel Messi è tornato ine nella notte ha deciso di trascorrere la serata con la sua famiglia a Palermo, un quartiere di Buenos Aires, e cenare al ristorante Don Julio. La notizia della sua presenza nel locale si è ...Nel 2010 è approdata sul piccolo schermo, nella versionedella reality 'Ballando con le stelle' (alla quale ha partecipato anche Wanda nel 2011). Nello stesso anno è diventata la ...

L’Argentina esagera: 7-0 a Curaçao. E Messi supera quota 100 La Gazzetta dello Sport

Festa doveva essere e festa è stata. A Santiago del Estero, l'Argentina ha inflitto un pesante 7-0, in amichevole, alla squadra caraibica Curacao. Protagonista assoluto del match è stato, manco a ...Marc Marquez, operato alla mano destra, salterà il Gp di Argentina. Giacomo Agostini lo assolve per la manovra azzardata in Portogallo ...