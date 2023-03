Lampedusa e l’emergenza delle donne incinte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il medico di Lampedusa Francesco D’Arca lancia l’allarmesullo sbarco delle donne incinte: è un’emergenza medica e molti neonati e bambini sono a rischio. Si tratta di un’emergenza a tutti gli effetti. Gravissime le condizioni di donne e bambini, per la carenza di medici. Open fa luce sul numero di donne incinte sbarcate nell’ultimo periodo: “Tante, tantissime, troppe. Quasi tutte al terzo o quarto mese” Francesco D’arca l’emergenza migranti è di nuovo, amaramente, al primo posto dell’agenda dell’Unione europea. Giorgia Meloni dovrebbe occuparsi di Lampedusa e delle donne incinte Inutile fingere che l’immigrazione sia tra le sue priorità: grazie al premier Giorgia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il medico diFrancesco D’Arca lancia l’allarmesullo sbarco: è un’emergenza medica e molti neonati e bambini sono a rischio. Si tratta di un’emergenza a tutti gli effetti. Gravissime le condizioni die bambini, per la carenza di medici. Open fa luce sul numero disbarcate nell’ultimo periodo: “Tante, tantissime, troppe. Quasi tutte al terzo o quarto mese” Francesco D’arcamigranti è di nuovo, amaramente, al primo posto dell’agenda dell’Unione europea. Giorgia Meloni dovrebbe occuparsi diInutile fingere che l’immigrazione sia tra le sue priorità: grazie al premier Giorgia ...

