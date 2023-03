Ladispoli, al Centro Anziani di via Trapani un corso sulla lingua dei segni (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladispoli – “Abbattere il muro che impedisce l’integrazione tra le persone sorde e la realtà che li circonda. Era uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale per proseguire nel processo di inclusione e favorire gli scambi di relazione”. Con queste parole Marco Cecchini, delegato del sindaco Grando al Progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, ha annunciato che venerdì 31 marzo presso il Centro Anziani di via Trapani prenderà il via un corso di formazione sulla lingua dei segni Italiana (LIS). “Il corso – ha proseguito Cecchini – è rivolto agli Anziani che frequentano il Centro di via Trapani assegnato in condivisione, da alcuni mesi, come punto di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023)– “Abbattere il muro che impedisce l’integrazione tra le persone sorde e la realtà che li circonda. Era uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale per proseguire nel processo di inclusione e favorire gli scambi di relazione”. Con queste parole Marco Cecchini, delegato del sindaco Grando al Progetto “, una città che sa ascoltare”, ha annunciato che venerdì 31 marzo presso ildi viaprenderà il via undi formazionedeiItaliana (LIS). “Il– ha proseguito Cecchini – è rivolto agliche frequentano ildi viaassegnato in condivisione, da alcuni mesi, come punto di ...

