La Wagner | ' A Bakhmut abbiamo distrutto l' esercito ucraino'

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Guerra senza fine e dagli esiti incerti: il fondatore e capo della compagnia militare privata russa, Evgeny Prigozhin, ha dichiarato in un messaggio audio che la battaglia per la città di ...

... il fondatore e capo della compagnia militare privata russa, Evgeny Prigozhin, ha dichiarato in un messaggio audio che la battaglia per la città di'ha già praticamente distrutto l'...I mercenari del Gruppohanno conquistato circa il 65% della città di, nella regione orientale ucraina di Donetsk: lo afferma l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo ...Dall'altra parte Zelensky ribadisce che bisogna continuare a difenderee che teme il ... con sede a Wahsington, ormai il 65% della città è in mano ai mercenari della Brigata della. ...

Zelensky, in un'intervista all'agenzia americana AP, ha sottolineato che perdere la battaglia per la cittadina del Donbass, Bakhmut, difesa strenuamente dalle forze armate ucraine contro gli ...Continua la battaglia per il controllo della città ucraina di Bakhmut. Secondo Yevgeny Prigozhin, fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner, “i combattimenti hanno già praticamente distrutto ...