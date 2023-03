La vittoria su Big Pharma apre la strada a farmaci per la tubercolosi più economici (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le persone affette da tubercolosi resistente ai farmaci in India potrebbero presto avere accesso a farmaci essenziali a un costo molto più basso, dopo che le autorità hanno respinto la richiesta del gigante farmaceutico statunitense Johnson & Johnson di estendere un brevetto. L’azienda voleva estendere il suo brevetto sulla bedaquilina, che scade a luglio, fino Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le persone affette daresistente aiin India potrebbero presto avere accesso aessenziali a un costo molto più basso, dopo che le autorità hanno respinto la richiesta del gigante farmaceutico statunitense Johnson & Johnson di estendere un brevetto. L’azienda voleva estendere il suo brevetto sulla bedaquilina, che scade a luglio, fino

