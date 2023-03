La vita di una giornalista di food si trasforma in una discesa agli inferi quando decide di passare un weekend a casa (a Sidney) (Di mercoledì 29 marzo 2023) La comicità di Celeste Barber – comica australiana paladina della bellezza anti-Instagram – torna su Netflix con Wellmania. Una serie in 8 episodi, disponibili da oggi, che racconta la vita disastrata di Olivia Liv Healy, 39enne stimata giornalista di food a New York in procinto di vivere la sua più grande occasione professionale. Ma proprio quando è a un passo dal raggiungere ciò che ha sempre sognato il destino le gioca un brutto scherzo, costringendola a fermarsi per la prima volta. Celeste Barber, l’attrice che imita le star su Instagram guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) La comicità di Celeste Barber – comica australiana paladina della bellezza anti-Instagram – torna su Netflix con Wellmania. Una serie in 8 episodi, disponibili da oggi, che racconta ladisastrata di Olivia Liv Healy, 39enne stimatadia New York in procinto di vivere la sua più grande occasione professionale. Ma proprioè a un passo dal raggiungere ciò che ha sempre sognato il destino le gioca un brutto scherzo, costringendola a fermarsi per la prima volta. Celeste Barber, l’attrice che imita le star su Instagram guarda le foto ...

