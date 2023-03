LA TV DEI 100 E UNO: ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI CHIAMBRETTI, SCOTTI OSPITE (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mercoledì 29 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Piero CHIAMBRETTI e il suo SHOW “La Tv dei 100 e Uno”. Piero CHIAMBRETTI sarà ancora una volta il capitano della platea composta da 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero CHIAMBRETTI gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio. I bambini metteranno simpaticamente alla prova le special guest che si alterneranno nel corso della PUNTATA. Tra gli ospiti di questa settimana Gerry SCOTTI che risponderà senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mercoledì 29 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Pieroe il suo“La Tv dei 100 e Uno”. Pierosarà ancora una volta il capitano della platea composta da 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Pierogestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio. I bambini metteranno simpaticamente alla prova le special guest che si alterneranno nel corso della. Tra gli ospiti di questa settimana Gerryche risponderà senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande ...

