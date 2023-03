La Tv dei 100 e uno: le anticipazioni (cast e ospiti) della terza e ultima puntata (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Tv dei 100 e uno: le anticipazioni (cast e ospiti) dell’ultima puntata, 29 marzo Questa sera, mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la terza e ultima puntata de La Tv dei 100 e uno, il nuovo show condotto da Piero Chiambretti. Uno spettacolo “in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi”. Tre puntate evento in prima serata. Sarà un programma da guardare in famiglia: “Tutti, specialmente gli adulti, potranno trovare divertimento, leggerezza e risate, ma anche spunti di riflessione su temi davvero importanti”, ha spiegato il conduttore, che capitanerà una platea fatta di 100 bambini d’età compresa fra i 6 e 10 anni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. cast e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Tv dei 100 e uno: le) dell’, 29 marzo Questa sera, mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda lade La Tv dei 100 e uno, il nuovo show condotto da Piero Chiambretti. Uno spettacolo “in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi”. Tre puntate evento in prima serata. Sarà un programma da guardare in famiglia: “Tutti, specialmente gli adulti, potranno trovare divertimento, leggerezza e risate, ma anche spunti di riflessione su temi davvero importanti”, ha spiegato il conduttore, che capitanerà una platea fatta di 100 bambini d’età compresa fra i 6 e 10 anni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.e ...

