"La tv dei 100 e uno", anticipazioni ed ospiti della puntata del 29 marzo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ultimo appuntamento con "La Tv dei 100 e Uno", stasera 29 marzo in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. "La tv dei 100 e uno" terzo ed ultimo appuntamento stasera 29 marzo La Tv Dei 100 e Uno anticipazioni ed ospiti del 29 marzoPiero Chiambretti sarà ancora una volta il capitano della platea composta da 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. il conduttore gestirà con la consueta spontaneità e ironia l'irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell'immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio. I bambini metteranno simpaticamente alla prova le special guest che si alterneranno nel corso della ...

