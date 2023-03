La Top Ten delle attrazioni turistiche più celebri d’Europa (spoiler: Fontana di Trevi batte tutti) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quali sono le attrazioni turistiche più amate e popolari del vecchio continente? Musement ha condotto un’indagine per scoprirlo. La piattaforma digitale, per prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha proceduto analizzando oltre 4.200 angoli d’Europa, per stilare una classifica delle 50 attrazioni più famose, sulla base al numero di recensioni ricevute su Google. E in testa c’è l’Italia con la Fontana di Trevi (Roma) seguita, al secondo posto dal Colosseo (Roma) e, terza, la Torre Eiffel (Parigi). Ecco, di seguito, la Top Ten completa. Fontana di Trevi, Roma (Italia) Con 345.237 recensioni, la Fontana di Trevi è in cima alla classifica di Musement. Commissionata da Papa Clemente XII e ... Leggi su funweek (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quali sono lepiù amate e popolari del vecchio continente? Musement ha condotto un’indagine per scoprirlo. La piattaforma digitale, per prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha proceduto analizzando oltre 4.200 angoli, per stilare una classifica50più famose, sulla base al numero di recensioni ricevute su Google. E in testa c’è l’Italia con ladi(Roma) seguita, al secondo posto dal Colosseo (Roma) e, terza, la Torre Eiffel (Parigi). Ecco, di seguito, la Top Ten completa.di, Roma (Italia) Con 345.237 recensioni, ladiè in cima alla classifica di Musement. Commissionata da Papa Clemente XII e ...

