La tattica di Salvini per diventare l’«uomo del fare» | basta con chi dice no

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La scelta del ministro delle Infrastrutture per guadagnare consensi: «Più cantieri e meno piazze. Mi hanno mandato per aprire cantieri, strade, autostrade, porti»

... incluso lo stesso Matteo, ieri ai banchi del governo della Camera, mentre interveniva la premier Giorgia Meloni , è vero, si può ascrivere apolitica, soprattutto con la partita in ..."Non è stata unaper far valere il nostro peso in altre partite", giura una persona molto vicina a. Piuttosto, sbadataggine: "Erano concentrati sui propri impegni ministeriali". Anche ...Casuale Concordato Utile, una sorta di suddivisione di ruoli dopo che la segretaria ha ... In quel momento arrivano a raffica informazioni e foto diimpegnato in vari tavoli tecnici, ...

Pochi obiettivi, rilevanti e subito (con i tempi della politica, naturalmente). Questo era l'intento di Matteo Salvini all'atto di intraprendere la nuova esperienza ministeriale per risalire la china ...