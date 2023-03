La Stosa Virtus ha esonerato Franceschini (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fatali al tecnico le quattro sconfitte consecutive in campionato e il conseguente scivolamento in classifica dal secondo al sesto ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Fatali al tecnico le quattro sconfitte consecutive in campionato e il conseguente scivolamento in classifica dal secondo al sesto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SIENANEWS : La società rossoblu comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore della Stosa Virtus Siena - GazzettadiSiena : La Virtus Siena comunica di aver sollevato Filippo Franceschini dall'incarico di allenatore della Stosa. - SIENANEWS : Quarta sconfitta per la Virtus, che cade con Quarrata per 70-73... - GazzettadiSiena : La Stosa non riesce più a ritrovare la vittoria -