LA SPOSA NEL VENTO: un film di Giovanni Coda 4-5 aprile Roma (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il regista Giovanni Coda, da trent’anni attivo sul fronte del cinema e della fotografia “neo sperimentale”, e da sempre impegnato nella militanza di genere, torna a Roma per proporre – nell’ambito della rassegna Fuorinorma – per proporre in anteprima il suo ultimo film, “La SPOSA nel VENTO”. Quale tema affronta l’opera “La SPOSA nel VENTO”? In proiezione allo spazio Scena martedì 4 aprile (ore 19 – con l’introduzione di Adriano Aprà) e mercoledì 5 aprile (ore 18.30 – con l’introduzione di Gabriella Gallozzi e Emanuele Di Nicola), l’opera affronta il tema morale della violenza sulle donne. Il racconto Il focus del film si centra sul dramma del “femminicidio” e chiude la trilogia che l’autore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il regista, da trent’anni attivo sul fronte del cinema e della fotografia “neo sperimentale”, e da sempre impegnato nella militanza di genere, torna aper proporre – nell’ambito della rassegna Fuorinorma – per proporre in anteprima il suo ultimo, “Lanel”. Quale tema affronta l’opera “Lanel”? In proiezione allo spazio Scena martedì 4(ore 19 – con l’introduzione di Adriano Aprà) e mercoledì 5(ore 18.30 – con l’introduzione di Gabriella Gallozzi e Emanuele Di Nicola), l’opera affronta il tema morale della violenza sulle donne. Il racconto Il focus delsi centra sul dramma del “femminicidio” e chiude la trilogia che l’autore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francopicahotma : Il calcio e i miei figli... Giusy,la prima,nacque ai Mondiali dell'82,Mario, nato nel campionato 86/87,con il 1°sc… - ANNAQuercia : - RosaAnnaRoman1 : @TvDunyasii Nel 2003 donna non italiana sposa a Ravenna italiano per la cittadinanza, nel 2011 sposa suo connaziona… - dariophoto69 : @VAbbondanti @LaBombetta76 Questo non è fatto bene. Sono nel settore della moda e la mia compagna ha un atelier di… - Dida_ti : RT @LoriGubbio: @Fiorello @ViVaRai2Off @LauraPausini @BiagioAntonacci Regali per Laura.. Bellissimo il racconto di Laura e l'imitazione de… -

4/5 apr - LA SPOSA NEL VENTO - un film di Giovanni Coda ... politicamentecorretto.com LA SPOSA NEL VENTO: un film di Giovanni Coda 4-5 aprile Roma “La sposa nel vento”. Il focus del film si centra sul dramma del “femminicidio” e chiude la trilogia che l’autore ha dedicato alla violenza di genere, dopo “Il rosa nudo” (2013) e “Bullied to death” ... Blog: 'Veni, Vidi, Vici': De Zerbi e ciò che ci stiamo perdendo... Voglio cominciare questo articolo richiamando una storica frase di Gaio Giulio Cesare dopo la vittoria fulminea avvenuta nel 47 a.C contro l'esercito di Farnace; questa celebre frase si sposa a ... “La sposa nel vento”. Il focus del film si centra sul dramma del “femminicidio” e chiude la trilogia che l’autore ha dedicato alla violenza di genere, dopo “Il rosa nudo” (2013) e “Bullied to death” ...Voglio cominciare questo articolo richiamando una storica frase di Gaio Giulio Cesare dopo la vittoria fulminea avvenuta nel 47 a.C contro l'esercito di Farnace; questa celebre frase si sposa a ...