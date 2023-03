La solitudine di Dora Ricovero coatto nella Rsa | Voglio tornare a casa

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Una sentenza del tribunale ha deciso che per lei è meglio una rsa di Aulla. La figlia Anna contro amministratore di sostegno e assistenti sociali. Il giudice deve stabilire se può ricevere cure ...

Una sentenza del tribunale ha deciso che per lei è meglio una rsa di Aulla. La figlia Anna contro amministratore di sostegno e assistenti sociali. Il giudice deve stabilire se può ricevere cure ......

La solitudine di Dora. Ricovero coatto nella Rsa: “Voglio tornare a ... LA NAZIONE

Camaiore (Lucca), 29 marzo 2023 - Senza il suo gatto, senza la sua quotidianità a casa, Dora si sente morire. Da oltre un mese è ricoverata, sulla scorta di una sentenza di Tribunale, in una rsa di ...