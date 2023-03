La sinistra vigliacca tace sul 16enne pestato dai centri sociali

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ehi? C’è nessuno? Toc toc? Berilli? Bersani? Birilli? Batacchi? Burloni? Balordi? C’è posta per voi. Voi, sì, che vedete i fascisti arrampicarsi sui muri, li vedete come Greta vede la CO2, sì proprio voi: c’è un messaggio che vi riguarda: ricordate il ragazzino massacrato a Trento perché figlio dell’esponente di destra Emilio Giuliana? Beh, non ci crederete: è stato uno dei vostri. Per dire uno della galassia antagonista che vi piace coccolare, uno del centro sociale Bruno, tra i più famigerati non solo nel Trentino. Ma questo sicuramente lo sapevate già.te tutti perché lo sapete. Insomma, il fatto è questo, un ventitreenne del centro sociale, per forza di cose pregiudicato, trova uno di 16 anni e lo riempie di botte, lo manda all’ospedale apostrofandolo, “fascista!”. Sembra di sentire voialtri, eh? Allora? Dove state tutti adesso? Professoressa Savino, com’era la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FuddausS : @SerenellaBettin La solita propaganda insulsa becera vigliacca e nulla facente della sinistra, fatta di bandierine,… - panna1967 : @AleAmbrosiTW @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @FrancescoLollo1 @Donzelli @adolfo_urso @TommasoFoti @ManlioMessina… - Angelo006100 : RT @idomeneo77: @brandobenifei @sbonaccini @pdnetwork Maestri assoluti in Ipocrisia. Irraggiungibili. Pubblico e privato è la stessa cosa… - idomeneo77 : @brandobenifei @sbonaccini @pdnetwork Maestri assoluti in Ipocrisia. Irraggiungibili. Pubblico e privato è la stes… - angelinozamuner : Direi meglio destra umana e rispettosa verso la stragrande maggioranza di un popolo dignitoso ed onesto. Il plebeo… -

... parlamentare dell'Alleanza Verdi- . Perché erano italiani ed antifascisti, ebrei, ...che ricorda il martirio di uomini la cui vita fu disprezzata e utilizzata per una rappresagliae ......il martirio di uomini la cui vita fu disprezzata e utilizzata per una rappresagliae ... come da diversi esponenti dell'opposizione, da Azione a Verdi -, passando per il Pd. Scrive l'...E rincara la dose Nicola Fratoianni , il segretario nazionale diItaliana e parlamentare ...ricorda il martirio di uomini la cui vita fu disprezzata e utilizzata per una rappresaglia...

Manifesti imbrattati e candidature ritirate: la campagna elettorale si scalda TrentoToday

“Non è la prima volta che qualche vigliacco prova a offendere, insultare o minacciare Maurizio Fugatti con murales maleducati o imbrattando i nostri manifesti. I soliti vigliacchi pensano di ...ucciso a 19 anni a colpi di chiave inglese da un commando di estrema sinistra. Sergio, vergognosamente appellato senza alcun rispetto come un ‘picchiatore fascista’, non può essere infangato in questo ...