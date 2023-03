La serie cult “Friends” sotto attacco. Jennifer Aniston: «C’è un’intera generazione che la trova offensiva» (Di mercoledì 29 marzo 2023) «C’è un’intera generazione di persone, di ragazzi, che oggi rivedono gli episodi di Friends e li trovano offensivi». A dirlo è Jennifer Aniston, 27 anni dopo l’uscita del primo episodio della serie cult che l’ha resa celebre in tutto il mondo. «C’erano cose che non erano mai state intenzionali e altre… beh, dovevamo pensarci bene, ma non credo che ci fosse una sensibilità come quella di adesso», ha aggiunto. Durante il tour promozionale in Europa per l’uscita di Murder Mystery 2, film nel quale l’attrice recita al fianco di Adam Sandler, Aniston – che ha interpretato per dieci stagioni Rachel Green – ha sottolineato all’Associated Foreign Press come fare questo genere oggi «è diventato rischioso perché si deve stare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) «C’èdi persone, di ragazzi, che oggi rivedono gli episodi die lino offensivi». A dirlo è, 27 anni dopo l’uscita del primo episodio dellache l’ha resa celebre in tutto il mondo. «C’erano cose che non erano mai state intenzionali e altre… beh, dovevamo pensarci bene, ma non credo che ci fosse una sensibilità come quella di adesso», ha aggiunto. Durante il tour promozionale in Europa per l’uscita di Murder Mystery 2, film nel quale l’attrice recita al fianco di Adam Sandler,– che ha interpretato per dieci stagioni Rachel Green – halineato all’Associated Foreign Press come fare questo genere oggi «è diventato rischioso perché si deve stare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francescociani5 : @TheSimpaSimpo Il maestro ha fatto uscire una marea di film di animazione che sono cult da il mio vicino totoro la… - antonellaa262 : Svelato il trailer e le nuove immagini di La regina Carlotta: una storia di Bridgerton, il prequel della serie cult… - Sonia28620930 : @Daje77 No vabbè questa serie rimane negli annali della storia della TV. Un cult. Indimenticabili ?? - Wolviesix : RT @RadioBonanzaNFL: ?? RANDOM CULT PLAYERS EDITION Inauguriamo una serie dedicata a quei giocatori che vi ricorderete per sempre nella vos… - Brainwashed91 : RT @RadioBonanzaNFL: ?? RANDOM CULT PLAYERS EDITION Inauguriamo una serie dedicata a quei giocatori che vi ricorderete per sempre nella vos… -