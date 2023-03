La «sentenza» spuntata che prolunga la guerra

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Che senso ha spiccare un mandato d’arresto internazionale per crimini dinei confronti di Putin? Dal mio punto di vista, nessuno. Si tratta di una misura simbolica e come tale politica. Che di certo non fermerà il conflitto. Faccio la premessa di rito, prima di rischiare di apparire filorusso: Putin è un criminale. Ma lo era anche prima della. Lo era quando i suoi sicari andavano in giro per l’Europa a eliminare gli oppositori. Lo era quando lasciò che i suoi soldati e i suoi sodali ammazzassero impunemente persone inermi in Cecenia. Chiunque abbia letto il libro di Anna Politkovskaja dal titolo La Russia di Putin sa di che cosa parlo. Uscì un anno prima che la giornalista di Novaja Gazeta venisse assassinata da un commando nell’androne del palazzo in cui abitava. In quelle pagine, pubblicate in Italia da Adelphi, c’era già tutto ciò che ...