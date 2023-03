La seconda stagione di House of the Dragon sarà più corta (Di mercoledì 29 marzo 2023) House of the Dragon è già entrato nel cuore del pubblico. Le alte aspettative sono state rispettate, ma niente sta riuscendo a placare la curiosità attorno alla seconda stagione della serie tv. I dettagli sono ancora molto pochi, però, nelle ultime ore, Deadline ha diffuso una notizia che potrebbe causare qualche perplessità. Il nuovo ciclo narrativo, infatti, sarà più breve del precedente. Non ci saranno dieci episodi, ma solo otto. Questa scelta è legata all’intero piano d’azione. Il titolo non si concluderà con la diffusione delle nuove puntate. Probabilmente, ci saranno circa quattro stagioni. La trama, quindi, verrà distribuita in modo diverso rispetto al previsto. Si ricorda che è Sky ad occuparsi della distribuzione di House of the Dragon. Il servizio è ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 marzo 2023)of theè già entrato nel cuore del pubblico. Le alte aspettative sono state rispettate, ma niente sta riuscendo a placare la curiosità attorno alladella serie tv. I dettagli sono ancora molto pochi, però, nelle ultime ore, Deadline ha diffuso una notizia che potrebbe causare qualche perplessità. Il nuovo ciclo narrativo, infatti,più breve del precedente. Non ci saranno dieci episodi, ma solo otto. Questa scelta è legata all’intero piano d’azione. Il titolo non si concluderà con la diffusione delle nuove puntate. Probabilmente, ci saranno circa quattro stagioni. La trama, quindi, verrà distribuita in modo diverso rispetto al previsto. Si ricorda che è Sky ad occuparsi della distribuzione diof the. Il servizio è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : Ultima settimana con #StaseraCeCattelan... Vi aspettiamo mercoledì e giovedì in seconda serata su #Rai2 con le ulti… - NetflixIT : Aria di primavera e di novità questo aprile ???????? Il mese si apre con After 2, segue poi Lewis Capaldi: How I'm feel… - RaiUno : L'ultima puntata de 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora su Ra1 e in streaming su RaiPlay:… - SCUtweet : @SondeTaJuve Nella seconda parte della stagione 20/21, l'allenatore della Juve è stato più Tudor di Pirlo - PixelCake4 : @AndrewPattone Gravity Falls la mia fav ??, adesso recupero anche Owl House. Invece Inside Job l'hai vista? (Nonosta… -