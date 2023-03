(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il ricovero al Gemelli è il secondo per: il primo fu l'intervento chirurgico del 4 luglio del 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, effettuato in una quadro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Condizioni di salute di Papa Francesco: a quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie, è stato portato al Policl… - Agenzia_Ansa : La salute di Papa Francesco, dal ginocchio alla cataratta. Da giovane subì l'intervento al polmone, due anni fa que… - UgoBaroni : RT @zerozeronewsIT: #Bergoglio al Gemelli e gli indecorosi interrogativi sulla salute di Papa Francesco. Ridda di voci negli ambienti eccle… - LuciaDiScala1 : Preghiamo per Papa Francesco per la sua salute - UgoBaroni : RT @tempoweb: #PapaFrancesco ha un’infezione respiratoria: ricovero al #Gemelli #vaticano #salute #29marzo #iltempoquotidiano https://t.co… -

Papa Francesco apparso affaticato ad alcuni dei fedeli ammessi ... Paolorossi - si è spazientito con un gruppo di suore che si prodigavano eccessivamente nei saluti.