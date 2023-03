La Russia contro il 'vertice per la democrazia': 'Una pratica neo - coloniale degli Usa' (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Russia contro il 'vertice per la democrazia' promosso dagli Stati Uniti. E il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è andato all'attacco. 'L' America continua a pretendere di essere il il punto di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lail 'per la' promosso dagli Stati Uniti. E il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è andato all'attacco. 'L' America continua a pretendere di essere il il punto di ...

