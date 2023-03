La Roma Femminile perde contro il Barcellona ed esce dalla Women’s Champions League (Di mercoledì 29 marzo 2023) Al Camp Nou il Barcellona ha battuto la Roma Femminile per 5-1 nei quarti di finale di ritorno di Champions League Al Camp Nou il Barcellona ha battuto la Roma Femminile per 5-1 nei quarti di finale di ritorno di Champions League. Le giallorosse, dopo aver perso all’Olimpico per 1-0 nell’andata sono ufficialmente eliminate dalla competizione europea. Questa sera, per il club blaugrana sono andate a segno Rolfo (doppietta), Leon, Oshoala e Guijarro. Per la squadra di Spugna, invece, ha fatto gol Serturini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Al Camp Nou ilha battuto laper 5-1 nei quarti di finale di ritorno diAl Camp Nou ilha battuto laper 5-1 nei quarti di finale di ritorno di. Le giallorosse, dopo aver perso all’Olimpico per 1-0 nell’andata sono ufficialmente eliminatecompetizione europea. Questa sera, per il club blaugrana sono andate a segno Rolfo (doppietta), Leon, Oshoala e Guijarro. Per la squadra di Spugna, invece, ha fatto gol Serturini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

