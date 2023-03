La riflessione di Claudia Gerini: “Ci sono debiti che i maschi ‘devono pagare'” (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’attrice Claudia Gerini, 51 anni, si è raccontata in un’intervista al Corriere, nella quale ha parlato anche delle molestie subite da ragazzina. L’attrice ha raccontato che anche lei, come tante altre attrici, ha ricevuto attenzioni indesiderate e moleste mentre lavorava, quando aveva solo 17 anni. “Ci sono stati tentativi ai quali mi sono sottratta, ho avuto attenzioni anche spinte. Ero ragazzina… sono stata fortunata e ho potuto andarmene”, ha confidato al Corriere. Parlando con le sue figlie, di cui è madre single, Linda Zampaglione, 13 anni, e Rosa Enginoli, 18 anni, ha parlato di “debiti” che gli uomini devono pagare per il retaggio di misoginia e violenza che si è accumulato nei secoli. “Mia figlia Rosa rifletteva sul fatto che gli uomini non prendono più ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’attrice, 51 anni, si è raccontata in un’intervista al Corriere, nella quale ha parlato anche delle molestie subite da ragazzina. L’attrice ha raccontato che anche lei, come tante altre attrici, ha ricevuto attenzioni indesiderate e moleste mentre lavorava, quando aveva solo 17 anni. “Cistati tentativi ai quali misottratta, ho avuto attenzioni anche spinte. Ero ragazzina…stata fortunata e ho potuto andarmene”, ha confidato al Corriere. Parlando con le sue figlie, di cui è madre single, Linda Zampaglione, 13 anni, e Rosa Enginoli, 18 anni, ha parlato di “” che gli uomini devonoper il retaggio di misoginia e violenza che si è accumulato nei secoli. “Mia figlia Rosa rifletteva sul fatto che gli uomini non prendono più ...

