La pizzeria Clementina di Fiumicino entra nella guida di Identità Golose 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 marzo 2023)– Nuovo riconoscimento per ladi, da oggi inserita ancheai Ristoranti di: la sedicesima edizione è stata presentata lunedì 27 marzo presso il Teatro Manzoni di Milano. Si tratta di un altro prestigioso premio per il pizzaiolo “lievitista” di: il suo locale, aperto nel dicembre 2021, ètocome novità del. “Pezzetta è un fuoriclasse – si leggescheda su-: la competenza in materia di impasti è a perfetto agio qui,‘Periferia Iodata’ (associazione di ristoratori locali), dove, ...