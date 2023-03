“La pizza a Napoli era uno schifo, è migliorata in Usa”: la replica di Alberto Grandi dopo l’intervista al Financial Times (Di mercoledì 29 marzo 2023) La replica di Alberto Grandi: “La pizza a Napoli era uno schifo” dopo la discussa intervista al Financial Times, in cui ha messo in discussione alcuni capisaldi della tradizione culinaria dell’Italia, Alberto Grandi, docente di economica e storia dell’alimentazione all’Università di Parma e co-autore del podcast DOI – Denominazione di Origine Inventata, replica alle accuse e rilancia le sue convinzioni. “Confondiamo l’identità con le radici, l’identità è ciò che siamo oggi mentre le radici sono ciò che eravamo ieri e sono costituite da incroci, contaminazioni e scambi. È la nostra storia, fatta di persone che sono emigrate in America, Brasile, Belgio e in altri paesi” dichiara al ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladi: “Laera unola discussa intervista al, in cui ha messo in discussione alcuni capisaldi della tradizione culinaria dell’Italia,, docente di economica e storia dell’alimentazione all’Università di Parma e co-autore del podcast DOI – Denominazione di Origine Inventata,alle accuse e rilancia le sue convinzioni. “Confondiamo l’identità con le radici, l’identità è ciò che siamo oggi mentre le radici sono ciò che eravamo ieri e sono costituite da incroci, contaminazioni e scambi. È la nostra storia, fatta di persone che sono emigrate in America, Brasile, Belgio e in altri paesi” dichiara al ...

