La piazza democratica in Israele vince, la piazza democratica in Iran viene massacrata (Di mercoledì 29 marzo 2023) Da una parte le proteste fanno decadere una legge che avrebbe impresso una svolta autoritaria all'unica democrazia del Medio Oriente. Dall'altra chi protesta rischia la condanna a morte

