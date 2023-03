La mossa dei Dalai Lama: perché ha scelto questo bambino (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il piccolo, del quale non è stata rivelata l'identità, è nato negli Stati Uniti, ed è figlio di un ricco uomo d'affari mongolo. Ecco perché la mossa del Dalai Lama potrebbe agitare la Cina Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il piccolo, del quale non è stata rivelata l'identità, è nato negli Stati Uniti, ed è figlio di un ricco uomo d'affari mongolo. Eccoladelpotrebbe agitare la Cina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoBarzaghi : L’Inter si è mossa tempo fa su Retegui. Lo segue da più di un anno e ha un canale aperto col Tigre per via di Facun… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Ho visto Belleggia che dava un calcio sul petto a Willy” la testimonianza dell’amico di Willy che ha provato a difenderlo dur… - LucaLovisolo : @ValerioWish Non credo. Putin dovrebbe fuggire ben più in là della Bielorussia. Il circo intorno a questa mossa ass… - ruisseau : RT @LBasemi: Nell’ultimo consiglio dei ministri il Governo ha provveduto allo stop della produzione e vendita di cibo sintetico. Divieto ch… - Dany_McClane68 : Un'altra grande performance live. La coreografia dei ballerini sul tappeto elastico è sbalorditiva. Basta una mossa… -