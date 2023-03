La mia solidarietà ad Alessia Sinatra: il Csm ha perso l’occasione di far luce sul tema molestie (Di mercoledì 29 marzo 2023) La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha depositato le motivazioni della censura inflitta, un mese e mezzo fa, ad Alessia Sinatra, magistrata della Procura di Palermo, per avere cercato di ostacolare la carriera del collega Giuseppe Creazzo che l’aveva molestata qualche anno prima. Una decisione inaspettata dato che la Procura Generale della Cassazione ne aveva chiesto l’assoluzione. “La sanzione”, si legge su ilfattoquotidiano.it“, era legata a “messaggi inviati all’allora leader di Unicost, che auspicavano la bocciatura nella corsa al vertice della Procura di Roma da lei accusato di molestie”. Giuseppe Creazzo, dal canto suo, era stato sanzionato dal Csm nel 2021 per le molestie con la perdita di due mesi di anzianità, poi era seguita l’apertura del provvedimento disciplinare per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha depositato le motivazioni della censura inflitta, un mese e mezzo fa, ad, magistrata della Procura di Palermo, per avere cercato di ostacolare la carriera del collega Giuseppe Creazzo che l’aveva molestata qualche anno prima. Una decisione inaspettata dato che la Procura Generale della Cassazione ne aveva chiesto l’assoluzione. “La sanzione”, si legge su ilfattoquotidiano.it“, era legata a “messaggi inviati all’allora leader di Unicost, che auspicavano la bocciatura nella corsa al vertice della Procura di Roma da lei accusato di”. Giuseppe Creazzo, dal canto suo, era stato sanzionato dal Csm nel 2021 per lecon la perdita di due mesi di anzianità, poi era seguita l’apertura del provvedimento disciplinare per la ...

