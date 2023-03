(Di mercoledì 29 marzo 2023) Da mesi l’Europa (e anche il Regno Unito) è attraversata da scioperi massicci. Un conflitto classico di lavoratori per pensioni e salario. In Italia il sindacato si è fatto istituzione e il partito si è fatto sistema, e non sanno mettere al centro le rivendicazioni. Che anche qui arriveranno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bezzifer : La lezione franco-tedesca per Landini e Schlein. - HuffPostItalia : La lezione franco-tedesca per Landini e Schlein - Milena22326900 : RT @PFerrario: Il sogno della città che cura. L’attualità della lezione basagliana, intervista a Franco Rutelli a cura di Roberto Camerleng… - PFerrario : Il sogno della città che cura. L’attualità della lezione basagliana, intervista a Franco Rutelli a cura di Roberto… - musicista_v : ?? Nuovo Podcast! '110 - Intervista e mini lezione del M.° Franco Cardaropoli - Percussionista del Teatro San Carlo… -

... l'IISS Bachelet - Galilei di Gravina in Puglia inaugura il ciclo di incontri dialogando con... raccolta nelle riflessioni scritte dai ragazzi, e consegnano agli astanti unadi vita in ...La Francia, prima ancora la Gran Bretagna e da ultimo la Germania , paralizzata dallo sciopero più grande degli ultimi trent'anni, con un'adesione davvero di massa. C'è uno spettro che si aggira per l'...Ma la suaappare più attuale che mai. Anche perché le rivalità tra Stati membri - formiche ...comuni a problemi comuni (l'immigrazione in primis) e i tentativi di rinsaldare l'asse- ...

La lezione franco-tedesca per Landini e Schlein L'HuffPost

La Francia, prima ancora la Gran Bretagna e da ultimo la Germania, paralizzata dallo sciopero più grande degli ultimi trent’anni, con un’adesione davvero di massa. C’è uno spettro che si aggira per ...Giuseppe Marotta mette in atto una strategia da 95 milioni di euro. L'Inter non vuole ripetere gli errori del passato ...