La lezione del calciatore James McClean: “Ho scoperto di essere autistico come mia figlia” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un racconto che ribalta le prospettive. E che dimostra come l’autismo non sia un muro invalicabile che impedisce di “raggiungere sogni e obiettivi“. Nella settimana della sensibilizzazione nei confronti dei Disturbi dello Spettro autistico, il calciatore nordirlandese James McClean ha deciso di raccontare al mondo la sua scoperta: è affetto da una forma di autismo e lo ha scoperto dopo aver osservato sua figlia Willow-Ivy, che ha una diagnosi di autismo dalla nascita. “come tutti sapete, mia figlia Willow-Ivy è autistica. Gli ultimi 4 anni mi hanno cambiato la vita nel modo più sorprendente, ma è stato anche molto difficile a volte, mentre suo papà la guardava superare tutti questi ostacoli che la vita le ha posto, imparando a gestire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un racconto che ribalta le prospettive. E che dimostral’autismo non sia un muro invalicabile che impedisce di “raggiungere sogni e obiettivi“. Nella settimana della sensibilizzazione nei confronti dei Disturbi dello Spettro, ilnordirlandeseha deciso di raccontare al mondo la sua scoperta: è affetto da una forma di autismo e lo hadopo aver osservato suaWillow-Ivy, che ha una diagnosi di autismo dalla nascita. “tutti sapete, miaWillow-Ivy è autistica. Gli ultimi 4 anni mi hanno cambiato la vita nel modo più sorprendente, ma è stato anche molto difficile a volte, mentre suo papà la guardava superare tutti questi ostacoli che la vita le ha posto, imparando a gestire ...

