La lettera di Musk e mille esperti di Ai | Fermiamo per sei mesi lo sviluppo di GPT-4 Troppi rischi per la società

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La, pubblicata dal Future of Life Institute, un'associazione di volontariato finanziata principalmente dallaFoundation. Nel documento si chiede esplicitamente di aspettare a creare altri sistemi AI, "fino a quando i protocolli di sicurezza condivisi per tali progetti non saranno sviluppati, implementati e verificati daindipendenti"

Elon Musk e migliaia di esperti: "Fermiamo lo sviluppo di sistemi AI ... Forbes Italia

Elon Musk e un gruppo di esperti di intelligenza artificiale e dirigenti del settore hanno scitto una lettera per chiedere una pausa di sei mesi nello sviluppo di sistemi più potenti del GPT-4 , ...Citando potenziali rischi per la società e per gli esseri umani, circa mille persone, tra cui Elon Musk e i ricercatori di DeepMind ... dirigenti ed esperti hanno sottoscritto la lettera aperta ...