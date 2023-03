La gogna sotto la curva ultras è illegale (ora c'è anche una sentenza) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Obbligare dei calciatori a sottomettersi ai propri ultras, con quel rito tribale che accompagna i finali di partite andate male, non si può. Pena squalifiche e multe. Non si può trascinare giocatori a chiedere scusa ai tifosi, prendere insulti, sputi e ricevere anche minacce a volte indicibili; nemmeno se hanno giocato malissimo, languono sul fondo della classifica e l'arrabbiatura dei tifosi potrebbe avere anche un senso visti i risultati. A sostenere che la gogna dei perdenti sotto le curve degli stadi italiani non è più tollerabile è finalmente non solo una norma scritta nel Codice sportivo ma anche una sentenza su un fatto specifico. IL TESTO DELLA sentenza SU PRO SESTO-PIACENZA.pdf E' accaduto a inizio dicembre ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 marzo 2023) Obbligare dei calciatori amettersi ai propri, con quel rito tribale che accompagna i finali di partite andate male, non si può. Pena squalifiche e multe. Non si può trascinare giocatori a chiedere scusa ai tifosi, prendere insulti, sputi e ricevereminacce a volte indicibili; nemmeno se hanno giocato malissimo, languono sul fondo della classifica e l'arrabbiatura dei tifosi potrebbe avereun senso visti i risultati. A sostenere che ladei perdentile curve degli stadi italiani non è più tollerabile è finalmente non solo una norma scritta nel Codice sportivo maunasu un fatto specifico. IL TESTO DELLASU PRO SESTO-PIACENZA.pdf E' accaduto a inizio dicembre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PinoRomeo6 : @colvieux È la classica 'esecuzione' mediatica a cui la destra vorrebbe abituare i lettori sin dal 1920. Tratteggia… - Donnie1191 : @AndreC198 Vivo da solo da dieci anni. Volevo solo provare a dare una dritta basata sulla mia esperienza, come ho s… - thebigdeeper : @Vicidominus Che lo stanno ammazzando sotto il tuo post per difetti fisici. Come tu ti sei lamentato (giustamente e… - Giumuu3 : @ballavolaconga Ora arrivano le comari della gogna qua sotto, io sono già stata presa di mira oggi - andyrox73 : Ma tutti lo dicevamo che era la sotto … e gli odori erano indizio …. Ma quell’amministratore di sostegno è da mette… -