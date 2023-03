La Gioia, uno spettacolo sul sentimento più bello: è opera di Pippo Delbono, il Fellini del teatro, che può permettersi ogni tipo di trasgressioni (Di mercoledì 29 marzo 2023) teatro Stabile Mercadante. La platea è gremitissima spaccata in due, da un lato i PippoDelbonologi (quelli che non se ne perdono una del Pippo fantasticatore, dall’altro i curiosi/agnostici (aridi da non potere esprimere un giudizio). Nessun autore/attore/regista divide come lui. Si parla di Gioia, o meglio del cammino verso la Gioia. E’ un omaggio a Bobo’, metà della sua vita l’ha vissuta in manicomio, l’altra metà sul palcoscenico, sordomuto e microcefalo, è diventato l’anima, tenera e beffarda, della compagnia di teatro di Pippo Delbono. Bobo’ è morto a 82 anni per complicazioni di una broncopolmonite Bobò, è stato il protagonista di spettacoli come Barboni, Guerra, Urlo, Dopo la battaglia, Orchidee, Vangelo… fino all’ultimo: La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023)Stabile Mercadante. La platea è gremitissima spaccata in due, da un lato ilogi (quelli che non se ne perdono una delfantasticatore, dall’altro i curiosi/agnostici (aridi da non potere esprimere un giudizio). Nessun autore/attore/regista divide come lui. Si parla di, o meglio del cammino verso la. E’ un omaggio a Bobo’, metà della sua vita l’ha vissuta in manicomio, l’altra metà sul palcoscenico, sordomuto e microcefalo, è diventato l’anima, tenera e beffarda, della compagnia didi. Bobo’ è morto a 82 anni per complicazioni di una broncopolmonite Bobò, è stato il protagonista di spettacoli come Barboni, Guerra, Urlo, Dopo la battaglia, Orchidee, Vangelo… fino all’ultimo: La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avv_gioia : RT @italiano996677: 'Se vuoi un’immagine del futuro, immagina uno stivale che calpesta un volto umano — per sempre' Orwell '1984' Francia… - BrianaBerg22 : RT @EdyS70492274: “La fragile bellezza del mondo ha due lati, uno di gioia, l'altro di angoscia, e spezza il cuore in due” Virginia Woolf,… - 55Flavia17 : RT @Fede2013779119: 'Il girasole è uno dei migliori simboli della costanza.'?? ..COSTANZA nel non rinunciare mai ai propri sogni..alla gioi… - zaynshappiness : RT @zaynshappiness: 29/03/2022 un anno fa avveniva una delle reunion più belle, uno degli abbracci più sentiti, quello tra matti e chri...… - Fede2013779119 : 'Il girasole è uno dei migliori simboli della costanza.'?? ..COSTANZA nel non rinunciare mai ai propri sogni..alla… -