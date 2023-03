La formazione e le nuove opportunità professionali a supporto dell'occupazione giovanile (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) - Roma, 29 marzo 2023, su iniziativa della Sen. Elena Murelli in data 04 aprile c.a. alle 10 si terrà presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato, la conferenza "". L'obiettivo della conferenza è quello di analizzare le sfide attuali del mercato del lavoro per i giovani e di presentare le nuove opportunità che la formazione professionale può offrire per supportare l'occupazione giovanile. In particolare la conferenza si concentrerà sui temi legati alle tendenze attuali del mercato del lavoro per i giovani, alle lacune nella formazione e nella preparazione professionale e soprattutto alle opportunità emergenti nel mondo del lavoro, come le iniziative di formazione e di sviluppo professionale gestite ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) - Roma, 29 marzo 2023, su iniziativaa Sen. Elena Murelli in data 04 aprile c.a. alle 10 si terrà presso la Sala Caduti di Nassirya al Senato, la conferenza "". L'obiettivoa conferenza è quello di analizzare le sfide attuali del mercato del lavoro per i giovani e di presentare leche laprofessionale può offrire per supportare l'. In particolare la conferenza si concentrerà sui temi legati alle tendenze attuali del mercato del lavoro per i giovani, alle lacune nellae nella preparazione professionale e soprattutto alleemergenti nel mondo del lavoro, come le iniziative die di sviluppo professionale gestite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parole_libere66 : RT @comein1specchio: Occorreranno decenni per ricostruire la fiducia e l’interesse nella scuola e nell’istruzione. Le nuove generazioni sem… - JohnZuyderduyn : RT @comein1specchio: Occorreranno decenni per ricostruire la fiducia e l’interesse nella scuola e nell’istruzione. Le nuove generazioni sem… - Giornaleditalia : La formazione e le nuove opportunità professionali a supporto dell’occupazione giovanile - comein1specchio : Occorreranno decenni per ricostruire la fiducia e l’interesse nella scuola e nell’istruzione. Le nuove generazioni… - me9ki : @daliladidafne Perché eviteresti l’uccisione di animali e abbatteresti l’inquinamento Si tratta di partire da cell… -