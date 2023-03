La figlia di Kim Kardashian | North West | 9 anni | avrà il suo brand beauty

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Se questa non è la migliore strategia di longevità per il dominio del clan Jenner-provate a convincerci

North West compirà 10 anni il prossimo 10 giugno: la figlia maggiore di Kim Kardashian e di Kanye West, che dal 2021 Kanye ha cambiato il proprio nome legale in Ye, starebbe per seguire le orme imprenditoriali di mamma e papà, che dopo il divorzio ...

Kim Kardashian, registra nel beauty il brand North West, il nome di ... FashionNetwork.com IT

Si dice buon sangue non mente, ma il dubbio che non sia stata la ragazzina, North West, figlia di Kim Kardashian a voler depositare il marchio del suo brand di bellezza è più che legittimo. O forse no ...In scia con la madre Kim Kardashian, la piccola North West si prepara a un futuro – sempre più certo – da imprenditrice beauty. Almeno stando alle ultime indiscrezioni che impazzano sul web in questi ...