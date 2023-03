La Fifa ha esteso la squalifica di Paratici a livello mondiale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il caso sulle plusvalenze fittizie, che vede indagata la Juventus e i suoi ex dirigenti, ha effetti anche in campo internazionale. La Fifa ha esteso i fatti la squalifica di Fabio Paratici anche a livello mondiale, per cui , l’ex ds bianconero, dovrà lasciare il suo incarico attuale al Tottenham. : IL COMUNICATO Adesso è ufficiale. Il massimo organismo calcistico mondiale ha accolto le richieste della Corte Federale d’Appello che, lo scorso 20 gennaio, aveva inflitto per il caso plusvalenze 15 punti di penalizzazione alla Juventus e una serie di inibizioni ai dirigenti coinvolti, tra cui appunto Fabio Paratici(30 mesi), con l’aggiunta di estendere la pena anche in ambito Uefa e Fifa. Quest’ultima ha cosi motivato la sua ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il caso sulle plusvalenze fittizie, che vede indagata la Juventus e i suoi ex dirigenti, ha effetti anche in campo internazionale. Lahai fatti ladi Fabioanche a, per cui , l’ex ds bianconero, dovrà lasciare il suo incarico attuale al Tottenham. : IL COMUNICATO Adesso è ufficiale. Il massimo organismo calcisticoha accolto le richieste della Corte Federale d’Appello che, lo scorso 20 gennaio, aveva inflitto per il caso plusvalenze 15 punti di penalizzazione alla Juventus e una serie di inibizioni ai dirigenti coinvolti, tra cui appunto Fabio(30 mesi), con l’aggiunta di estendere la pena anche in ambito Uefa e. Quest’ultima ha cosi motivato la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VZumofen : @anny922059731 @Giovann39862505 A seguito della sentenza della corte d'appello della Figc la fifa oggi ha esteso pe… - iltirreno : Il dirigente della squadra inglese era stato inibilto a gennaio per 30 mesi per il caso plusvalenze della società d… - armcopp : RT @napoli_network: La #FIFA estende a livello mondiale le sanzioni della #FIGC a Fabio #Paratici In una nota, riportata da #SkySport, la… - MrcMra81 : RT @napoli_network: La #FIFA estende a livello mondiale le sanzioni della #FIGC a Fabio #Paratici In una nota, riportata da #SkySport, la… - PolliceAzzurro : RT @napoli_network: La #FIFA estende a livello mondiale le sanzioni della #FIGC a Fabio #Paratici In una nota, riportata da #SkySport, la… -