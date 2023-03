La doppietta di McTominay guadagna la vittoria shock degli uomini di Clarke su La Furia Roja (Di mercoledì 29 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: La stella del Man Utd Scott McTominay ha segnato una doppietta contro la Spagna mentre la Scozia ha ottenuto una vittoria shock per passare al vertice del proprio gruppo di qualificazione a Euro 2024. Il centrocampista dello United – che sabato ha segnato una doppietta dalla panchina vincendo per 3-0 contro Cipro – ha segnato di nuovo a inizio partita martedì sera, scioccando la Spagna. Gli ospiti hanno reagito ferocemente andando in svantaggio, ma McTominay ha segnato il suo secondo gol della partita subito dopo l’intervallo. La squadra di Steve Clarke è ora in testa al Gruppo A con sei punti su sei. È stata una serata che fa riflettere Luis de la Fuente, alla sua seconda partita sulla panchina della Spagna dopo la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Notizia fresca giunta in redazione: La stella del Man Utd Scottha segnato unacontro la Spagna mentre la Scozia ha ottenuto unaper passare al vertice del proprio gruppo di qualificazione a Euro 2024. Il centrocampista dello United – che sabato ha segnato unadalla panchina vincendo per 3-0 contro Cipro – ha segnato di nuovo a inizio partita martedì sera, scioccando la Spagna. Gli ospiti hanno reagito ferocemente andando in svantaggio, maha segnato il suo secondo gol della partita subito dopo l’intervallo. La squadra di Steveè ora in testa al Gruppo A con sei punti su sei. È stata una serata che fa riflettere Luis de la Fuente, alla sua seconda partita sulla panchina della Spagna dopo la ...

