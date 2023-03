La dieta di Erling Haalad | 6 mila calorie | solo cibo locale | niente olio e sale

(Di mercoledì 29 marzo 2023)Haaland è il fenomeno calcistico del momento. Un ragazzone norvegese di 22 che sta riscrivendo la storia del football e ritoccando tutti i record di realizzazione con la maglia del Manchester City. Ha dalla sua doti fisiche innate, un talento che sta coltivando, ma soprattutto la mentalità del campione. Se è soprannominato “l’alieno” un motivo ci sarà! Per mantenersi in forma e garantire la continuità di prestazioni incredibili che sta offrendo ormai da un po’ di anni, segue un regime alimentare personalizzato, come ha rivelato nel documentario “Haaland: The Big Decision“. Il calciatore consumamaterie prime di altissima qualità, quasi esclusivamente a chilometro zero. La suaè completa, consuma di tutto, ad eccezione di. Carne bovina?se ...

Quando lo scorso 10 maggio il Manchester City annunciò l'acquisto diBraut Haaland, furono in molti a storcere il naso . Anch'io ero uno di quelli. Pensavo che ... medita, segue una...Haaland è semplicemente un mostro . Con la cinquina rifilata al Lipsia martedì, nell'ultima ... Anche la suaè molto particolare. Haaland arriva a consumare fino a 6.000 calorie al giorno .LadiHaaland Nel documentario dal titolo 'Haaland: The Big Decision' il calciatore norvegese Eling Haaland ha rivelato come si mantiene in forma grazie a unamolto particolare. La ...

La dieta da 6000 calorie di Erling Haaland: no a zuccheri, sale e olio, sì all'acqua filtrata La Gazzetta dello Sport

Per Erling Haaland dieta rigorosa da 6000 calorie al giorno ma senza condimenti come olio e sale. Ecco che cosa mangia il fenomeno norvegese.Haaland è ossessionato dal sonno: i suoi migliori alleati sono un anello e un paio di occhiali. L’attaccante del Manchester City non va mai a letto dopo le 22:30. Ha appena 22 anni ma si può tranquill ...