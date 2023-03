La crisi in Tunisia e non solo. La realtà che batte le balle (Di mercoledì 29 marzo 2023) realtà uno, populismo zero. La cosiddetta “emergenza migranti” di fronte alla quale si trova oggi l’esecutivo italiano – negli ultimi 90 giorni sono sbarcate in Italia circa ventimila persone, da inizio anno in Grecia ne sono arrivate 3.216, in Spagna 3.852 – ha avuto l’effetto di mettere di fronte ai principali azionisti della maggioranza di governo alcune realtà, e forse persino alcune verità, difficili da maneggiare ma impossibili da non elencare. La prima realtà interessante, utile da inquadrare più dal punto di vista mediatico che da quello politico, è lì a mostrare con chiarezza i limiti di un vecchio sillogismo sovranista, grosso modo così riassumibile: se un paese si ritrova improvvisamente a fare i conti con una “emergenza migranti”, la responsabilità principale di quella emergenza è da individuare nelle autorità del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 marzo 2023)uno, populismo zero. La cosiddetta “emergenza migranti” di fronte alla quale si trova oggi l’esecutivo italiano – negli ultimi 90 giorni sono sbarcate in Italia circa ventimila persone, da inizio anno in Grecia ne sono arrivate 3.216, in Spagna 3.852 – ha avuto l’effetto di mettere di fronte ai principali azionisti della maggioranza di governo alcune, e forse persino alcune verità, difficili da maneggiare ma impossibili da non elencare. La primainteressante, utile da inquadrare più dal punto di vista mediatico che da quello politico, è lì a mostrare con chiarezza i limiti di un vecchio sillogismo sovranista, grosso modo così riassumibile: se un paese si ritrova improvvisamente a fare i conti con una “emergenza migranti”, la responsabilità principale di quella emergenza è da individuare nelle autorità del ...

