La confessione di Elena Di Ciocco | “Sono sieropositiva Ho avuto paura di morire | non voglio più nascondermi”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) LadiDi: “Di Cioccio èda 21 anni: lo ha confessato la stessa attrice e conduttrice a Le Iene, la trasmissione di cui lei è stata anche inviata, in onda su Italia 1 nella serata di martedì 28 marzo. “Ho 48 anni e da 21. Ho l’Hiv” ha affermatoDi Cioccio che sull’argomento ha scritto anche un libro, Cattivo Sangue, in uscita il prossimo 4 aprile. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene) In un’intervista al Corriere della Sera, la presentatrice ha confessato di aver tenuto segreta la sua sieropositività a numerose persone, rivelando la verità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... live_palermo : La confessione di #ElenaDiCioccio a #LeIene, “Sono #sieropositiva. Ho avuto paura di morire” - infoitcultura : La confessione di Elena Di Ciocco: «Sono sieropositiva e ho avuto una dipendenza da cocaina: non voglio più nascond… - occhio_notizie : Numerose sono le prove raccolte dagli inquirenti a carico della donna che hanno già portato alla confessione del de… -

, figlia del leader della Pfm Franz di Cioccio e della manager Anita Ferrari , in un'intervista al Corriere della Sera dice che negli anni ha confidato il suo segreto a poche persone: "E ho ...Di non essere focalizzata al 100% sullo sport come lo è, invece la fenomenaleRybakina. ... E chissà che questanon possa mettere a tacere gli haters una volta per tutte.Sofia Ricci scrive: 'Evviva Mauro! Ti avevo scritto per ringraziarti del meraviglioso ... La videoè strappalacrime - guarda e.m.

La confessione di Elena Di Ciocco: «Sono sieropositiva e ho avuto ... Open

Nessuno di loro entrerà in un carcere italiano: la Francia resta un rifugio sicuro per gli eversivi del nostro Paese, compresi gli assassini di quarant’anni fa, con la Cassazione che ha messo la ...Elena Di Cioccio ha condiviso una confessione durante una puntata del programma televisivo "Le Iene" del 28 marzo. La presentatrice ha dichiarato pubblicamente di essere sieropositiva per la prima ...