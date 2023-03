La cancel culture riscrive pure Agatha Christie (Di mercoledì 29 marzo 2023) Anche Agatha Christie è finita nel buco nero della “cancel culture” (a proposito: speriamo si possa ancora definire così questo corpo celeste!). La celeberrima scrittrice britannica fu insignita del titolo di “Dame” (il corrispondente di “Sir”) dalla regina Elisabetta II nel 1971 per il suo contributo alla letteratura. Il Guinness World Record la menziona come la scrittrice che ha venduto di più in tutti i tempi, con oltre due miliardi di copie. Malgrado questo palmarès unico, anche i libri della grande autrice inglese, come riporta il Guardian, citando a sua volta il Telegraph, sono stati oggetto di aggiustamenti per correggere o rimuovere parole ed espressioni potenzialmente offensive. Le storie di Poirot e Miss Marple scritte tra il 1920 e il 1976 sono state modificate nelle nuove edizioni pubblicate ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ancheè finita nel buco nero della “” (a proposito: speriamo si possa ancora definire così questo corpo celeste!). La celeberrima scrittrice britannica fu insignita del titolo di “Dame” (il corrispondente di “Sir”) dalla regina Elisabetta II nel 1971 per il suo contributo alla letteratura. Il Guinness World Record la menziona come la scrittrice che ha venduto di più in tutti i tempi, con oltre due miliardi di copie. Malgrado questo palmarès unico, anche i libri della grande autrice inglese, come riporta il Guardian, citando a sua volta il Telegraph, sono stati oggetto di aggiustamenti per correggere o rimuovere parole ed espressioni potenzialmente offensive. Le storie di Poirot e Miss Marple scritte tra il 1920 e il 1976 sono state modificate nelle nuove edizioni pubblicate ...

