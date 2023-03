La Bulgaria non fornirà munizioni all'Ucraina: 'Non le abbiamo neanche per noi' (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Bulgaria non parteciperà al piano dell'Unione europea per l'approvvigionamento congiunto e la fornitura di munizioni all'Ucraina. Il ministro della Difesa bulgaro Dimitar Stoyanov ha affermato che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lanon parteciperà al piano dell'Unione europea per l'approvvigionamento congiunto e la fornitura diall'. Il ministro della Difesa bulgaro Dimitar Stoyanov ha affermato che ...

