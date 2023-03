(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un piccolo siparietto con protagonista Francescoè andato in scenail torneo di, a scopo benefico organizzato a Santa Severa, la Finale del cuore . L'ex capitano giallrosso, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : La battuta di #Totti durante la partita di Padel: 'Chanel mi aspetta a casa': Piccolo siparetto durante la Finale d… - romaforever_it : La battuta di Aldair: 'Se Mourinho vuole contro la Samp gioco io. Totti? Speciale' - sportli26181512 : #Roma, la battuta di #Aldair: 'Se #Mourinho vuole contro la Samp gioco io': L'ex difensore giallorosso svela: 'Vorr… -

Un piccolo siparietto con protagonista Francescoè andato in scena durante il torneo di padel, a scopo benefico organizzato a Santa Severa, la Finale del cuore . L'ex capitano giallrosso, insieme al ct della Nazionale Roberto Mancini , Gigi ...Poifa anche unasu Mateo Retegui che lui aveva segnalato grazie alla sua agenzia di scouting.Unaanche su Retegui, scoperto proprio dalla sua agenzia di scouting: "L'ho visto in alcuni ... Ma sul tema degli oriundi in Nazionalenon sembra scaldarsi: "Quando giocavamo noi ognuno ...

La battuta di Totti durante la partita di Padel: "Chanel mi aspetta a casa" Corriere dello Sport

Un piccolo siparietto con protagonista Francesco Totti è andato in scena durante il torneo di padel, a scopo benefico organizzato a Santa Severa, la Finale del cuore. L'ex capitano giallrosso, insieme ...E Totti spende parole colme di rispetto e ammirazione nei confronti ... la cosa che conta «sono i risultati e poco importa il giocare bene o male». Infine una battuta sulla Nazionale e in particolare ...