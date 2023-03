Kvara sbaglia il tiro e poi carica la folla. La stella del Napoli è il simbolo della nazionale georgiana e sogna l’Europeo (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia lotta ma ottiene solo un punto contro la Norvegia. La stella del Napoli ha sfiorato il gol in più occasioni: date le sublimi prestazioni a cui ci ha abituati il goegiano, fa notizia che la stella del Napoli non è presente sul tabellino del match. Nessun gol e nessun assist. È anche vero che i compagni hanno sprecato un po’ di occasioni create da Kvara, il quale si è dimostrato il leader indiscusso di questa nazionale. Il simbolo del match è stato il ruggito in seguito ad un tiro terminato fuori di poco: dopo l’1 a 0 segnato dai norvegesi con Sorloth, alla fine del primo tempo, Kvaratskhelia tira fuori di poco e poi incita con grande furore il popolo della Batumi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Georgia di Khvichatskhelia lotta ma ottiene solo un punto contro la Norvegia. Ladelha sfiorato il gol in più occasioni: date le sublimi prestazioni a cui ci ha abituati il goegiano, fa notizia che ladelnon è presente sul tabellino del match. Nessun gol e nessun assist. È anche vero che i compagni hanno sprecato un po’ di occasioni create da, il quale si è dimostrato il leader indiscusso di questa. Ildel match è stato il ruggito in seguito ad unterminato fuori di poco: dopo l’1 a 0 segnato dai norvegesi con Sorloth, alla fine del primo tempo,tskhelia tira fuori di poco e poi incita con grande furore il popoloBatumi ...

