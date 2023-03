Kovacic ora è grande ed è sul mercato | Guardiola in pole | Allegri stravede

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Quanto è cresciuto Mateo, che ora si permette addirittura di segnare una doppietta decisiva in nazionale, nel 2-0 esterno della...

Nessun problema per Croazia (doppio Mateo Kovacic in Turchia) e Svizzera (3 - 0 casalingo a ...

Quanto è cresciuto Mateo Kovacic, che ora si permette addirittura di segnare una doppietta decisiva in nazionale, nel 2-0 esterno della sua Croazia in casa della Turchia, nell'ambito delle ...Le Furie Rosse scivolano 2-0 a Glasgow trafitte da una doppietta di McTominay. Brozovic e compagni vincono (0-2) a Bursa con una doppietta di Kovacic, ...