(Di mercoledì 29 marzo 2023) Filipquesta mattina ha svolto gli esami strumentali che hanno dunqueuna. Massimiliano Allegri avrà dunque a disposizione l’esterno croato anchedella sfida di Coppa Italia contro l’Inter. NESSUNA– Filip, costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale per un problema al tendine d’Achille, si è sottoposto ad accertamenti che hanno escluso lesioni. Per questo motivo anche lui con molta probabilità sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Verona,della semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Kostic rientra addirittura prima dell'Inter? Esclusa lesione - - J_network24 : ?? #Juve | #Kostic rientra alla #Continassa: nessuna lesione per il serbo - infoitsport : Kostic rientra a Torino, le ultime sulle sue condizioni - Spazio_J : Kostic rientra a Torino, le ultime sulle sue condizioni - - infoitsport : Juve, ecco chi rientra: da Milik a Miretti, c'è attesa per le condizioni di Kostic -

ad aprile HATEBOER : rottura del crociato. Si è operato. Stagione finita BOLOGNA (28giornata: Bologna - Udinese) CAMBIASO : problema fisico. Recuperabile per la 28/span> ARNAUTOVIC : lesione ...Da valutare anche, non al meglio dopo l'impegno con la Serbia, e Nzola rientrato in anticipo ...ad aprile HATEBOER : rottura del crociato. Si è operato. Stagione finita BOLOGNA (...Tra i calciatori più in forma in casa Juventussenza ombra di dubbio Filip, l'esterno serbo è diventato un'arma importante per l'attacco bianconero, in grado di fornire assist al bacio per i suoi compagni. C'è stato bisogno di ...

Juventus, Kostic rientra a Torino: problemi fisici per lui Sportitalia

Notizie positive arrivano anche da Filip Kostic, rientrato affaticato dagli impegni con le nazionali. KOSTIC - Allarme rientrato, quindi, per Filip Kostic che aveva lasciato il ritiro della Serbia ...Vedi anche juventus Juventus, Vlahovic assicura: "Il brutto periodo è passato" NESSUNA LESIONE PER KOSTIC Allarme rientrato, poi, per Filip Kostic, che ha fatto rientro in anticipo alla base. Il serbo ...