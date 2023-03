Kindred | la recensione | spiriti affini del passato per capire il presente

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladi: il filone dei viaggi nel tempo in tv e della black community continuano dal 29 marzo con la nuova serie tv su Disney+. Una visione interessante che però ci lascia con un finale purtroppo aperto. C'è un filone che si sta facendo sempre più strada in tv negli ultimi anni, evidentemente per una necessità non solo di rappresentazione ma anche di non dimenticare ile provare a migliorare il. Che poi è proprio quello che accade ai protagonisti di, l'ultima serie che fa parte di questo filone e che arriva dal 29 marzo su Disney+, dopo essere stata purtroppo cancellata dopo un'unica stagione. La storia dello schiavismo e di cosa significa essere neri in America oggi saranno al centro della nostradi, in cui ...