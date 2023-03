Kim si scusa con i tifosi: “Mi dispiace, le mie parole sono state travisate” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Instagram – Kim si scusa con i tifosi: “Mi dispiace, le mie parole sono state travisate. Ho attraversato il mondo per la convocazione”. Dopo l’amichevole … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Instagram – Kim sicon i: “Mi, le mie. Ho attraversato il mondo per la convocazione”. Dopo l’amichevole … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Kim si scusa per lo sfogo: 'Le mie parole sono state travisate' #Napoli - CorSport : ?? #Kim al centro delle polemiche! ???? Il difensore poi chiede scusa ?? Cosa è successo - 100x100Napoli : Napoli, Kim chiede scusa: “Sentivo molta pressione, sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’h… - tuttonapoli : Kim si scusa per lo sfogo post Uruguay: 'Mie parole travisate, dispiace aver ferito qualcuno' - sportli26181512 : Napoli, #Kim ha capito l'errore e ha chiesto scusa: cosa è successo: Il difensore di Spalletti reduce dagli impegni… -