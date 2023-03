Kim nervoso in Nazionale, si scusa e placa la polemica: il motivo del suo sfogo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nelle scorse ore hanno fatto parecchio discutere le parole di Kim Min-Jae, difensore del Napoli che al termine dell’amichevole tra la sua Corea Del Sud e l’Uruguay, finita 1-2 per la Celeste. Il centrale azzurro è apparso alquanto nervoso, oltre che a dichiararsi stanco. Ebbene pochi minuti fa lo stesso Kim ha voluto chiarire il motivo del proprio sfogo, attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram: Kim Min-Jae Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travisate. Sono un giocatore rappresentativo di questa Nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione. Ho dato tutto in campo anche nell’ultima partita ma non è bastato. E ho sentito tutta la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nelle scorse ore hanno fatto parecchio discutere le parole di Kim Min-Jae, difensore del Napoli che al termine dell’amichevole tra la sua Corea Del Sud e l’Uruguay, finita 1-2 per la Celeste. Il centrale azzurro è apparso alquanto, oltre che a dichiararsi stanco. Ebbene pochi minuti fa lo stesso Kim ha voluto chiarire ildel proprio, attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram: Kim Min-Jae Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travisate. Sono un giocatore rappresentativo di questae non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione. Ho dato tutto in campo anche nell’ultima partita ma non è bastato. E ho sentito tutta la ...

