Kate Middleton, la presunta amante di William favorita anche da Re Carlo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Non solo Harry e Meghan Markle, ma anche tra William e Kate Middleton la tensione si taglia con il coltello e questo per colpa di Rose Hanbury, la marchesa e top model che avrebbe fatto perdere la testa al Principe di Galles e che ora è entrata nelle grazie di Re Carlo e della Regina consorte. Rose Hanbury, suo marito diventa l'assistente di Carlo Dopo che Camilla Parker Bowles aveva mostrato una certa predilezione per Rose Hanbury, favorendola a Buckingham Palace e scatenando le gelosie di Kate Middleton, adesso pare che anche Re Carlo abbia in simpatia la Marchesa di Cholmondeley. Per questo ha conferito a suo marito, David Rocksavage Marchese di Cholmondeley, una posizione di privilegio che aprì ad entrambi le porte ...

