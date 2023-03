Kabul, chiude la biblioteca delle donne dopo minacce e pressioni dei talebano (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'unica biblioteca per donne di Kabul ha chiuso definitivamente, dopo minacce e pressioni da parte dei talebani. Lo riporta l'agenzia spagnola Efe. "La nostra battaglia è quella della penna contro le ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'unicaperdiha chiuso definitivamente,da parte dei talebani. Lo riporta l'agenzia spagnola Efe. "La nostra battaglia è quella della penna contro le ...

